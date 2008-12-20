В Москве самый низкий уровень безработицы

Российские работодатели планируют сократить 250 тыс. сотрудников.

Об этом в прямом эфире радиостанции "Эхо Москвы" сообщил заместитель министра здравоохранения и социального развития Максим ТОПИЛИН, передает корреспондент УНИАН в РФ.

По его словам, о таком сокращении уже заявили 8 тысяч организаций. В тоже время, М.ТОПИЛИН считает, что 250 тыс. новых безработных – это не пугающая цифра.

По его словам, гораздо более серьезные изменения происходят в том секторе, где работодатели либо сокращают продолжительность рабочего времени, либо отправляют работников в отпуск без сохранения заработной платы.

М.ТОПИЛИН отметил, что безработица растет и скрывать это невозможно, однако темпы роста находились в рамках стандартных сезонных изменений.

По его данным, число официально зарегистрированных в Службе занятости безработных за последние два-три месяца увеличилось с 1 млн. 250 тыс. до 1 млн. 400 тыс. человек.

По его словам, в Москве был самый низкий уровень безработицы – менее 1%.