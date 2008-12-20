Сотрудник ГАИ, который сбил насмерть двух человек, получил 8 лет

В Ивано-Франковской области к 8 годам заключения приговорен бывший работник ГАИ, который сбил насмерть двух человек.

Об этом сообщили УНИАН в Надвирнянском районном суде, который 19 декабря вынес соответствующий приговор.

Суд признал бывшего работника ГАИ виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 288 ч.2 Уголовного кодекса Украины, и назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы и лишения права управлять транспортными средствами на три года.

Как сообщал УНИАН, работник ГАИ в состоянии алкогольного опьянения врезался в толпу людей во время празднования в этом году Дня молодежи в Богородчанах Ивано-Франковской области. Тогда на месте аварии погибла 13-летняя девочка, впоследствии в реанимации умерла 30-летняя женщина.

Суд учел все смягчающие обстоятельства - отсутствие судимостей у работника ГАИ, искреннее раскаяние и полное возмещение морального и материального ущерба и всех медицинских расходов пострадавшим.

Суд также вынес отдельное постановление в адрес председателя Ивано-Франковской облгосадминистрации Николая ПАЛИЙЧУКА о «неудовлетворительной работе служебных лиц Богородчанской райгосадминистрации при проведении соответствующих развлекательных мероприятий» (патрульной машиной не была перекрыта дорога, где происходило празднование – УНИАН) и второе постановление - в адрес начальника управления УМВД Украины в Ивано-Франковской области генерала Василия КУЗНЕЦОВА «о неудовлетворительной работе Богородчанского райотдела милиции и, в частности, дорожной службы».