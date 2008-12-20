Нафтогаз хочет поучаствовать в «маленьком бизнесе» на облгазах

НАК «Нафтогаз Украины» не продает и не намерен продавать свои акции в облгазах.

Об этом в интервью газете «Зеркало недели» (№ 48, 20-26 декабря) заявил заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Владимир ТРИКОЛИЧ.

«С момента прихода в начале 2008 года нового менеджмента в НАК «Нафтогаз Украины» компания не потеряла ни одной принадлежащей ей в облгазах акции», - сказал он в ответ на вопрос о размывании акций облгазов.

«НАК не продает и не намерен продавать свои акции», - отметил В.ТРИКОЛИЧ.

Тот факт, что акции облгазов все равно продаются, заместитель председателя «Нафтогаза» объяснил тем, что таким образом владельцы неконтрольных пакетов акций ведут «маленький бизнес».

«Они (владельцы неконтрольных пакетов акций) на этом зарабатывают, а если кто-то из акционеров захочет их продать, «Нафтогаз» готов их купить в полном объеме», - заявил В.ТРИКОЛИЧ.