В Государственном комитете Украины по земельным ресурсам (Госкомзем) считают, что в борьбе с теневым рынком земли поможет создание Фонда земель государственной собственности.

Как сообщили УНИАН в Госкомземе, об этом в ходе круглого стола по обсуждению проекта Закона «Об управлении землями государственной собственности» заявил первый заместитель Госкомзема Антон ТРЕТЬЯК.

«В теневом рынке земли сегодня обращается около 800 млрд. грн., в то же время в госбюджет поступает лишь 3 млрд. грн. Ситуацию с теневым рынком земли можно решить, создав Фонд земель государственной собственности, который бы вел реестр земель и систематизировал отношения на рынке. Но для этого нужно как можно быстрее принять соответствующий закон”, – подчеркнул А.ТРЕТЬЯК.

На сегодняшний день в собственности государства находится 49% земель, и если в ближайшее время не создать структуру, которая бы централизованно управляла разделением этих земель, то у государства ничего не останется, отмечают эксперты Госкомзема.

В комитете считают, что необходимо четко размежевать полномочия государственных органов в сфере управления землями государственной собственности, поскольку их распорошенность лишь содействует развитию теневого рынка. Предложенный законопроект, который в ближайшее время будет доработан и отправлен в парламент, даст возможность эффективно и рационально управлять земельными ресурсами государства, убеждены в Госкомземе.

Как сообщал УНИАН, 17 декабря т.г. председателем Государственного комитета по земельным ресурсам назначен Олег КУЛИНИЧ.