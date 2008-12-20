США планируют открыть в Крыму свое представительство

00:25, 20 декабря 2008
Общество
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Об этом сообщил представитель Госдепа

Соединенные Штаты Америки планируют открыть в Крыму свое представительство.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в США, об этом сегодня сообщил на брифинге в Вашингтоне официальный представитель Государственного департамента США Шон МАККОРМАК.

Он отметил, что представительство США в Симферополе не будет консульством. По его словам, представительство США (American Presence Post) будет заниматься вопросами культуры и развитием взаимопонимания между Соединенными Штатами и крымским регионом. Представительство будет состоять только из одного-двух дипломатов, которые будут заниматься «культурными обменами, культурными событиями, политическими докладами и т.п.».

Американское дипломатическое присутствие в Крыму Ш.МАККОРМАК сравнил с американскими представительствами, которые были открыты во времена администрации Билла КЛИНТОНА в разных регионах Франции, что помогло властям США понять настроения населения в удаленных от столицы регионах. Этот опыт был успешным, и США практикует открытие таких представительств в других странах мира, сообщил он.

При этом Ш.МАККОРМАК отметил, что открытие представительства не должно рассматриваться как американское вмешательство в российскую сферу интересов. Однако он не исключил, что некоторые российские политики могут расценить этот шаг США как провокацию.

Госдепартамент США не сообщает, когда именно планируется открытие этого представительства.

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