Во Львовской области объявили штормовое предупреждение

Во Львовской области объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций со ссылкой на Львовский областной центр по гидрометеорологии МЧС, на территории области до 20.00 19 декабря ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, которые местами усилятся и будут продолжаться 20 декабря. Местами возможно налипание мокрого снега на линии электропередач и связи. На дорогах ожидается гололедица.

С целью предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций и своевременной ликвидации их возможных последствий, Главным облуправлением МЧС штормовое предупреждение направлено председателям районных и городских государственных администраций, аварийных и коммунальных служб области, которым, в соответствии с компетенцией, предложено обеспечить готовность и своевременное привлечение техники для уборки дорог и улиц от снега и поддержание их в надлежащем состоянии, обеспечить своевременное применение противогололедных материалов для посыпки дорог, улиц и тротуаров.

В свою очередь подразделения МЧС переведены в готовность к использованию и подключению автономных источников энергоснабжения для аварийного обеспечения электроэнергией потребителей, а также к привлечению необходимых сил и средств при осложнении и прекращении движения на автодорогах.

Ввиду ухудшения метеоусловий, МЧС советует водителям транспортных средств по возможности воздерживаться от поездок при заснеженности дорог и гололеда.

Также МЧС призывает население, особенно в сельских районах, во время зимнего ненастья самим позаботиться о нормальных условиях жизнедеятельности: приготовить лопаты для расчистки от снега прилегающей к собственным жилищам территории и участков дороги; не допускать накопления больших снежных масс на крышах домов.