На межбанке доллар упал

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками – 8,5000/9,0000, к 11:00 сузился спрэд – 8,5600/8,7200, а к 12:00 цены снизились до 8,3000/8,4500. К закрытию ценовые уровни достигли низа – 8,2500/8,4000.

Как сообщили УНИАН в финансовой компании «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 14:00 НБУ объявил о выходе на рынок с интервенцией по валютной паре доллар-гривня – 8,6500/8,7000.

Рублевый рынок открылся на уровнях 0,2950/0,3200, к 11:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2980/0,3120, а к 12:00 упали до 0,2925/0,3025. К закрытию торгов цены снизились до 0,2870/0,2950. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 27,7625 (+0,2444).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,4251/53, а к 14:00 упали до 1,3954/56. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 12,1110/12,8300, к 11:00 цены ушли вниз – 12,0990/12,3315. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по евро-гривне достигли минимума – 11,5100/11,7250.