Ющенко: мы живем не в феодализме, чтобы продавать мороженое и доллары

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО выступает за ликвидацию обменных пунктов, работающих по агентским договорам с банками.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня, выступая на совещании с банкирами.

«Уважаемые председатели коммерческих банков, пора поставить вопрос обменных пунктов, которые работают на агентских условиях. Кризис нас научил, что доверять выполнять функции хотя бы субагента валютного контроля, валютного режима по такому механизму у нас сегодня нет никаких оснований, - сказал Президент. – Вся дестабилизация - по наличным заявкам, причем заявкам, которые никто сегодня не может контролировать: ни коммерческий банк, который дал жизнь этому обменному пункту, ни валютный надзор Национального банка, никто не может справиться с этой институтом».

В.ЮЩЕНКО отметил, что Нацбанк должен иметь возможность контролировать все институты, которые занимаются валютными операциями.

«Давайте ощущать, что мы имеем европейскую банковскую систему, что мы живем не в феодализме, когда нам нужно, чтобы те, кто продает мороженое и ботинки, еще и занимались валютными операциями. Это, извините, удел банковской деятельности", - сказал Президент.

По мнению В.ЮЩЕНКО, "мы когда говорим о банковской деятельности, мы должны иметь операторов, которые находятся в режиме валютного контроля. Ждать "сувениров", когда они (обменные пункты – УНИАН) будут формировать заявку 10,7 грн./долл., 11 грн./долл., я убежден, не может ни Национальный банк, ни банковская система».

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины 5 ноября 2008 года принял постановление №353, в котором, в частности, потребовал от банков принять организационно-правовые меры, чтобы с 1 января 2009 года перейти на торговлю наличной иностранной валютой исключительно через собственные кассы. Своим решением Нацбанк практически обязал банки разорвать договоры с партнерами, работающими в обменных пунктах по агентским соглашениям.

1 декабря с. г. работники пунктов обмена валюты пикетировали Национальный банк Украины с требованием отменить решение НБУ о прекращении деятельности с 1 января 2009 года пунктов обмена валюты по агентским договорам.