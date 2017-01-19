Обнародованы Правила этического поведения полицейских: запрещено быть пренебрежительным, угрожать и иронизировать

Об этом говорится в Правилах этического поведения полицейских, утвержденных МВД, сообщает LB.ua.

"При исполнении полицейский должен профессионально выполнять свои служебные обязанности, уважать и не нарушать права и свободы человека, неукоснительно соблюдать антикоррупционное законодательство", - говорится в Правилах.

Представитель полиции обязан вести себя сдержанно, дружелюбно, открыто, внимательно и вежливо, вызывая у населения уважение к полиции и готовность сотрудничать. Он должен контролировать свое поведение, чувства и эмоции, не позволяя личным симпатиям или антипатиями влиять на принятие решений.

Полицейским запрещено способствовать, осуществлять, подстрекать или терпимо относиться к любым формам пыток, жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания. Также запрещается использовать любую символику политических партий, осуществлять политическую деятельность, а также высказывать личное отношение к деятельности партий.

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Отмечается, что полицейский должен обеспечить человеческое отношение и уважение к задержанному гражданину.

"При обращении к лицу полицейскому запрещено быть пренебрежительным, угрожать, иронизировать, использовать ненормативную лексику... В отношениях с населением полицейский обязан быть тактичным и доброжелательным; выражать требования или замечания, касающиеся лица, в вежливой и убедительной форме", - сказано в Правилах.