Тодийчук: Украина теряет свою нефтеперерабатывающую промышленность

Президент Киевского международного энергетического клуба «Q-club», член правления Украинской народной партии, экс-глава ОАО «Укртранснафта» Александр ТОДИЙЧУК считает, что Украина теряет свою нефтеперерабатывающую промышленность.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе клуба «Q-club».

«Украина теряет свою нефтеперерабатывающую промышленность», – заявил А.ТОДИЙЧУК, комментируя информацию Министерства топлива и энергетики Украины о падении в январе-ноябре 2008 года объемов производства нефтепродуктов.

«Необдуманно, непрофессионально установленные в Украине налоги приводят к тому, что выгоднее завозить готовые нефтепродукты из-за границы, чем перерабатывать сырую нефть внутри страны», – отметил он.

При этом эксперт добавил, что «правительство полностью открыло страну для импортных нефтепродуктов». Вместе с тем, подчеркнул А.ТОДИЙЧУК, «РФ, внедряя высокие акцизы, стимулирует переработку нефти на своей территории, а также делает экономически невыгодным вывоз сырой нефти за пределы страны».

«Благодаря увеличению объемов переработки нефти российские НПЗ получили на модернизацию значительные кредиты, тогда как украинские – остаются одними из наиболее технически отсталых среди стран СНГ», – отметил эксперт.

Он напомнил, что «российское правительство, в отличие от украинского, не облагает НДС импортное оборудование, если его аналоги не производятся в стране».

По словам А.ТОДИЙЧУКА, «Украина фактически превратилась в сливную яму для низкокачественных нефтепродуктов украинского и российского производства, которое невозможно продать в странах ЕС».

Справка УНИАН. В Украине работают шесть нефтеперерабатывающих заводов общей мощностью переработки 51,11 млн. тонн нефти в год. По данным Антимонопольного комитета Украины, три НПЗ – Одесский («ЛУКОЙЛ»), Лисичанский (ТНК-ВР) и Кременчугский («Нафтогаз Украины») – контролируют 66% украинского рынка бензинов и 51% рынка дизельного топлива.