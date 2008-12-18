Банк «Надра» ответил Тимошенко

В связи с заявлениями отдельных политиков, которые звучат в последнее время, руководство банка «Надра» обращается к Президенту Украины, Кабинету Министров и Верховной Раде с просьбой не втягивать банк «Надра» в политику. Об этом говорится в обнародованном сегодня заявлении пресс-службы банка.

«Надра» не является политической структурой. Это коммерческий банк, который уже свыше 15 лет предоставляет финансовые услуги населению и реальному сектору экономики», – говорится в заявлении.

Согласно предоставленной информации, на сегодня в банке «Надра» стабильное финансовое положение и он выполняет свои обязательства перед клиентами.

Напомним, сегодня на пресс-конференции премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что «все, что связано сегодня с падением курса гривни, это специальные спекулятивные операции, которые планируются на валютном рынке Украины, организуются при поддержке НБУ и некоторых банков Украины».

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, правительству с большими трудностями удалось получить информацию, которая во многих других странах является публичной.

В частности, она сообщила, что с 1 октября этого года НБУ осуществляет эмиссию – по сути, печатание денег. По информации премьера, на сегодняшний день объем такой эмиссии составляет свыше 40 млрд. грн. «Эти эмиссионные деньги должны были прозрачно, абсолютно понятным способом передаваться для коммерческих банков, в том числе и государственных банков, для того, чтобы покрывать эти разрывы и выплачивать людям депозиты, которые находятся сегодня в банках», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В то же время, по ее данным, распределение этих 40 млрд. грн. среди коммерческих банков проходило таким образом, что главные финансовые потоки были сосредоточены в отдельных банках, «которые входили в систему построения масштабных спекулятивных операций с курсом гривни».

«Я могу назвать несколько банков, но на одном хочу остановиться», – сказала она.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что из 40 млрд. 275 млн. грн. определенная сумма должна была быть направлена и на реальный сектор экономики, но почти одна пятая часть денег была направлена на «банк-банкрот, который был выкуплен за бросовые деньги». Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что это банк «Надра».

По ее данным, одна пятая из 40 млрд. грн. направлялась в банк «Надра», и затем банк выкупал валюту по курсу Нацбанка, который всегда был ниже рыночного.

«Есть еще несколько банков, которые проводили подобные операции, по сути дела, банк, который был приобретен практически за 600 млн. долларов, получил финансовые ресурсы, эмитируемые Национальным банком, на сумму 7 млрд. 100 млн. грн», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО и отметила, что «откат, а собственно, взятки, составлял от 3% до 7% от общей суммы финансов, которая выделялась Нацбанком отдельному банку».

Как напомнила Ю.ТИМОШЕНКО, за банком «Надра» «сегодня стоит ФИРТАШ и Секретариат Президента», и для того чтобы они заработали побольше, «сейчас нужно обрушить курс доллара, и сегодня в таких специальных банках, в том числе и в «Надра», почти миллиард долларов лежит и ждет того момента, когда гривня упадет и станет самой дешевой, которую только можно получить в этой ситуации. Как только гривня упадет, такие банки выбросят на рынок валюту и состоится запланированное укрепление гривни».

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, только на одной сделке банк «Надра» заработает 0,5 млрд. долл.