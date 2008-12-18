Украина экстрадировала в Россию влиятельнейшего «вора в законе»

Сотрудники ГУБОП МВД Украины на днях экстрадировали в Россию одного из самых влиятельных “воров в законе” по кличке “Вася-бандит” (Игорь КОКУНОВ, 1964 года рождения, шесть раз отбывал наказание за совершение тяжких преступлений в России).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил начальник ГУБОП МВД Украины Владимир БЕДРИКИВСКИЙ.

По его словам, вместе с указанным лицом российским правоохранительным органам был передан лидер организованной преступной группы «Подольские» Эдуард ВАРДАНЯН (1977 года рождения) по кличке “Эдик”.

Как сообщил начальник ГУБОП МВД Украины, оба находятся в следственном изоляторе Москвы, где им выдвинуто обвинение в вымогательстве на территории российской столицы на сумму 150 тыс. дол.

Как отметил В.БЕДРИКИВСКИЙ, указанные «криминальные авторитеты» были задержаны в результате совместной операции ГУБОП МВД Украины и РУБОП МВД России 7 сентября на одном из пляжей Коктебеля в Крыму.

Кроме того, установлено, что, находясь на территории Украины, они пытались установить контроль над одесскими и херсонскими морскими портами, а также делали попытки перераспределить сферы влияния в криминальных кругах Украины.