Купание на Крещение (фотогалерея)

В православных странах в этот день есть обычай купаться в проруби. Считается, что на Крещение, с полуночи до полуночи, вода приобретает целебные свойства и сохраняет их на протяжении года, излечивая телесные и духовные болезни.

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В этот день во всех городах и селах, где есть церкви, святят воду. Издавна в народе освященную на Крещение воду считают своеобразным спасением от многих недугов. Ее дают тяжелобольным, ею освящают храмы, дома и животных.

Крещение осуществляют в память о крещении Иисуса Христа в Иордане, описанном в Евангелиях.