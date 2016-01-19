Купание на Крещение (фотогалерея)
11:39, 19 января 2016Общество
11000
Христианский мир отмечает праздник Крещения 19 января. Его еще называют Иорданом.
В православных странах в этот день есть обычай купаться в проруби. Считается, что на Крещение, с полуночи до полуночи, вода приобретает целебные свойства и сохраняет их на протяжении года, излечивая телесные и духовные болезни.
Читайте такжеСегодня православный мир празднует Крещение
В этот день во всех городах и селах, где есть церкви, святят воду. Издавна в народе освященную на Крещение воду считают своеобразным спасением от многих недугов. Ее дают тяжелобольным, ею освящают храмы, дома и животных.
Крещение осуществляют в память о крещении Иисуса Христа в Иордане, описанном в Евангелиях.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter