В горах Закарпатья объявили штормовое предупреждение
13:43, 18 декабря 2008Общество
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Оттепель может спровцировать лавины
В горах Закарпатской области объявлено штормовое предупреждение в связи с лавиноопасностью.
Как сообщил УНИАН помощник начальника Главного управления МЧС в Закарпатской области Ярослав БАБЯК, штормовое предупреждение объявлено в связи с оттепелью на высокогорье востока Закарпатья. Состояние лавиноопасности будет сохраняться и завтра.
«ГУ МЧС Украины в Закарпатской области рекомендует отдыхающим и туристам на период объявления лавиноопасности воздержаться от восхождения в горы и соблюдать правила личной безопасности», - отметил Я.БАБЯК.
Он также подчеркивает, что этот вопрос находится на особом контроле у спасателей, поскольку на горе Драгобрат уже начался горнолыжный сезон.
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