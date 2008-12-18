В горах Закарпатья объявили штормовое предупреждение

В горах Закарпатской области объявлено штормовое предупреждение в связи с лавиноопасностью.

Как сообщил УНИАН помощник начальника Главного управления МЧС в Закарпатской области Ярослав БАБЯК, штормовое предупреждение объявлено в связи с оттепелью на высокогорье востока Закарпатья. Состояние лавиноопасности будет сохраняться и завтра.

«ГУ МЧС Украины в Закарпатской области рекомендует отдыхающим и туристам на период объявления лавиноопасности воздержаться от восхождения в горы и соблюдать правила личной безопасности», - отметил Я.БАБЯК.

Он также подчеркивает, что этот вопрос находится на особом контроле у спасателей, поскольку на горе Драгобрат уже начался горнолыжный сезон.