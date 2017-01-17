В Нацгвардии стартовали зимние учения (видео)

Они должны отработать навыки обращения с оружием, тактическую медицину и тыловое обеспечение, передает 5 канал.

Во время подготовки для бойцов пытались создать условия, максимально приближенные к боевым действиям.

"Здесь нас учат, как правильно защищать граждан, защищать военные сооружения, государственные, административные сооружения, как правильно пользоваться спецсредствами. Так мы совершенствуем свою физическую подготовку", – рассказывает срочник Владимир Дивнич из Прикарпатья.

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Как безопасно пользоваться всеми видами оружия – от ножа до гранатомета – солдат обучают опытные командиры. Они предостерегают, что ранить может даже холостой патрон.

На одной из площадок обучают основам тактической медицины. Чтобы приблизить обстановку к боевой, командиры включают звуки обстрелов и намеренно мешают выполнять задания.

"Бывают моменты, когда кто-то ранен, вы оказываете ему помощь, а рядом будут бежать и говорить: "Успокойся, брось его, он все равно умрет", и он будет продолжать вам это кричать. Однако вы не должны, несмотря на все эти раздражители, (делать то, что говорят). Вы имеете с холодным умом спасать собрата", – говорит психолог воинской части Нацгвардии Игорь Проценко.

Отметим, что в этих учениях принимают участие одновременно свыше три сотни нацгвардейцев. Обучение для каждого из отрядов продолжается в течение 20 минут.