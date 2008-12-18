Харьковчан ждет подорожание метро вдвое
03:24, 18 декабря 2008Общество
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Исполком согласовал новый тариф
Исполком Харьковского городского совета согласовал новый тариф на проезд в городском метрополитене.
По информации сайта Харьковского горсовета, стоимость поездки в метро была предложена руководством предприятия в размере 1 грн. 50 коп.
Ранее эта сумма была утверждена в облгосадминистрации и проанализирована профильными управлениями горисполкома, сообщает сайт.
Справка УНИАН. На сегодня стоимость одной поездки пассажира в Харьковском метро составляет 75 коп.
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