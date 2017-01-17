Медицина в Украине уничтожена и нуждается в возрождении - нардеп

Об этом он заявил во время выступления в трибуны на пленарном заседании Верховной Рады.

«Глядя на то, что за наше с вами здоровье отвечает команда мадагаскарских пингвинов (они сами себя так назвали в интервью Украинской правде), здоровье нам еще пригодится. С момента назначения новой команды МОЗ, я ходил на все мероприятия, на презентации реформы здравоохранения, но вижу только разговоры», – заявил Андрей Шипко.

Он отметил, что за два прошедших года Комитет по вопросам здравоохранения уже подготовил законопроекты, которые дадут эффективный старт изменениям в системе здравоохранения.

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«Нашим Комитетом по вопросам здравоохранения за два года наработаны законопроекты о лекарственных средствах, о медицинском обеспечении, о трансплантации, о реабилитации. Уже получил положительную оценку Комитета по вопросам социальной политики проект Закона об общеобязательном социальном медицинском страховании. То есть, есть законопроекты, которые уже сегодня дадут старт качественным изменениям в здравоохранении, и команда МОЗ их даже не читает. На заседании нашего Комитета и.о. министра под протокол заявила, что несет персональную ответственность за то, что происходит в отрасли, лекарства будут в больницах и пациенты их получат», – отметил народный депутат.

Народный депутат подчеркнул: медицина в Украине уничтожена и страна теряет население из-за неэффективной медицинской помощи.

«С начала года, за неполных три недели мы потеряли 28 000 граждан. А полмиллиона украинцев ежегодно умирает от сердечно-сосудистых заболеваний и рака. Только представьте, за два года с карты Украины исчезает город-миллионник. Да, мы понимаем, что профилактика очень важна, мы за профилактику, но что делать тем, у кого инфаркт или третья стадия рака? Сегодня медицина уничтожена. И если бы не позиция Премьер-министра на качественные изменения в отрасли, я даже боюсь представить возможные последствия от работы этой команды», – заявил Андрей Шипко.

А также отметил, что в Украине самая низкая продолжительность жизни в Европе – 68 лет, тогда как в соседней Польше – 76 лет, в Белоруссии – 71 год, в Румынии – 74 года. Такая же ужасная ситуация и с приростом населения.

По словам нардепа, украинская медицина нуждается в возрождении, которое должно заключаться в доступности лекарств для населения, оказании своевременной медицинской помощи, наличия специалистов в больницах, которые получают достойную зарплату.