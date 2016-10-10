Украинская медицина нуждается в немедленных реформах: врачи массово уходят из госбольниц

Об этом говорится в сюжете программы ТСН.Тиждень.

Самая патовая ситуация – на первой неотложной помощи. Ее через год можем не получить совсем. Пока чиновники еще думают, что делать. А тем временем старыми и разбитыми каретами скорой помощи, которых в Украине до 80%, продолжают возить пациентов по разбитым дорогам.

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Еще одна проблема – низкие зарплаты в отрасли. Это стало одной из причин, что из Береговской больницы на Закарпатье массово увольняются врачи. Только за прошлый месяц 68 из них уехали за границу, навсегда. И подобная ситуация по всей Украине.

ТСН три недели пытается взять интервью у нового министра здравоохранения, американки украинского происхождения Ульяны Супрун. Сейчас удалось пообщаться в Минздраве с ее заместителем Александром Линчевским. Как спасти скорую помощь Украины, заместитель Супрун пока не знает. Однако признает, что систему скорой надо в корне менять, но начать в Министерстве почему-то хотят не из насущных потребностей, а с обучения кадров. В Минздраве готовят медицинскую реформу, о ее детали обещают рассказать через неделю – когда будущие новации согласует Кабмин.