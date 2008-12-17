МВФ ухудшил прогноз ВВП Украины на 2009 год до минус 5%

Международный валютный фонд ухудшил прогноз ВВП Украины на 2009 год до уровня минус 5%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил руководитель Главной службы социально-экономического развития Секретариата Президента Роман ЖУКОВСКИЙ.

По его словам, такой прогноз был сделан МВФ два дня назад.

«МВФ обновил свои прогнозы, и два дня назад мы получили информацию, что они делают апдейт, и у них уже цифра "минус" 5% (прогноз ВВП - УНИАН)», - сообщил Р.ЖУКОВСКИЙ.

Он отметил, что Секретариат Президента соглашается с таким прогнозом по итогам года.

Как сообщалось, МВФ прогнозировал падение украинской экономики в 2009 году на 3% после ожидаемого роста на 6% в текущем году.

МВФ также прогнозирует, что инфляция в 2009 году снизится до 17% с 25,5%, ожидаемых в текущем году.