МВФ ухудшил прогноз ВВП Украины на 2009 год до минус 5%
У Ющенко согласны
Международный валютный фонд ухудшил прогноз ВВП Украины на 2009 год до уровня минус 5%.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил руководитель Главной службы социально-экономического развития Секретариата Президента Роман ЖУКОВСКИЙ.
По его словам, такой прогноз был сделан МВФ два дня назад.
«МВФ обновил свои прогнозы, и два дня назад мы получили информацию, что они делают апдейт, и у них уже цифра "минус" 5% (прогноз ВВП - УНИАН)», - сообщил Р.ЖУКОВСКИЙ.
Он отметил, что Секретариат Президента соглашается с таким прогнозом по итогам года.
Как сообщалось, МВФ прогнозировал падение украинской экономики в 2009 году на 3% после ожидаемого роста на 6% в текущем году.
МВФ также прогнозирует, что инфляция в 2009 году снизится до 17% с 25,5%, ожидаемых в текущем году.