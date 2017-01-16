На Крещение в оккупированном Крыму помолятся за благополучный курортный сезон

Об этом заявила «начальник управления культуры администрации Ялты» Лариса Ковальчук, сообщает сайт оккупационной администрации города.

По словам Ковальчук, 19 января с 13:30 до 14:00, в Ялте от собора Александра Невского к часовне Новомученников и исповедников российских пройдет Крестный ход. Здесь, по благословлению митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря, состоится молебен о сохранении и развитии крымских курортов и благополучном проведении курортного сезона. После этого запланировано традиционное купание в море.

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В Алупке Крестный ход состоится с 11:00 до 15:00 по маршруту: храм Александра Невского и храм Архангела Михаила – автовокзал – детский пляж Воронцовского дворца. А в Гурзуфе – с 11:00 до 15:00 по маршруту: храм Успения Божьей Матери – спасательная станция.

«Ялтинцы и гости курорта могут быть спокойны – безопасность будет обеспечена, дно будет проверено, также на время купаний будет дежурить карета скорой помощи», - заверила Лариса Ковальчук.

Она также отметила, что на набережной будут размещены объекты торговли, где можно будет приобрести горячий чай и домашнюю выпечку.

Как сообщал УНИАН, год назад в городах оккупированного Крыма прошли подобные мероприятия.