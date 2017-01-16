На центральной площади Харькова закрылся бесплатный каток (фото)
15:20, 16 января 2017Общество
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Бесплатный каток на пл. Свободы в Харькове закрыт, сообщили в администрации катка.
В Харькове прекратил работу бесплатный каток / sq.com.ua
Официальная причина закрытия катка, и когда он откроется, в администрации не сказали, пишет Sq.com.ua.
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По словам работников катка, сломалась машина, которая чистит и разглаживает лед. Машина работала каждый час.
"У машины фордовский двигатель и ремонтировать его придется в Киеве. Это может занять даже и три дня. Мы тоже страдаем от того, что на каток не ходят люди", - сообщил торговец в близлежащем к катку кафе.
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