Ураган не помешал харьковским коммунальщикам укладывать асфальт (фото)
Пока Харьков второй день заливают дожди и ураганный ветер вырывает с корнем деревья, городские коммунальщики не сидят без дела, а продолжают трудиться.
Пользователи соцсетей выложили фотографию, на которой видно как коммунальщики кладут асфальт, а встороне стоит каток. "Град? Ветер? Падают деревья, слетают со зданий крыши? Самое время класть асфальт! Это Харьков, детка!" , - пишут в одном из харьковских пабликов, передает kh.vgorode.ua.
Читайте такжеРазбитые машины и вырванные деревья: последствия мощного урагана в Харькове (фото)
Тем временем, стало известно, что в Харькове выпала месячная норма осадков. Ураган с ливнем и градом бушевал несколько часов в разных районах города. "После урагана мы приехали, освободили проход людям и проезд машинам, подготовили – и сегодня убираем это все", – комментируют коммунальщики. Однако на это им понадобится не один день.
Штормовой ветер порывами более 20 м/с повалил почти сотню деревьев, сорвал крыши и повалил металлические рекламные щиты.