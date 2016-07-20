Ураган не помешал харьковским коммунальщикам укладывать асфальт (фото)

Пользователи соцсетей выложили фотографию, на которой видно как коммунальщики кладут асфальт, а встороне стоит каток. "Град? Ветер? Падают деревья, слетают со зданий крыши? Самое время класть асфальт! Это Харьков, детка!" , - пишут в одном из харьковских пабликов, передает kh.vgorode.ua.

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Тем временем, ​стало известно, что в Харькове выпала месячная норма осадков. Ураган с ливнем и градом бушевал несколько часов в разных районах города. "После урагана мы приехали, освободили проход людям и проезд машинам, подготовили – и сегодня убираем это все", – комментируют коммунальщики. Однако на это им понадобится не один день.

Штормовой ветер порывами более 20 м/с повалил почти сотню деревьев, сорвал крыши и повалил металлические рекламные щиты.