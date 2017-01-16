Нацсовет отреагировал на российских военных с Донбасса в эфире СТБ (видео)

Об этом Нацсовет сообщил на своей странице в Facebook.

"По факту трансляции указанной передачи соответствующим подразделениям регуляторного органа было дано поручение провести мониторинг и запись программы, чтобы эти материалы рассмотреть на заседании", - говорится в сообщении.

Читайте также"Хорошо шагнули вперёд": вчера ВСУ продвинулись на Светлодарской дуге, заняли новые позиции - волонтер

Отмечается, что эфир телеканала СТБ записан, на трансляцию этой передачи также зрительская аудитория активно отреагировало и медиасообщество, выражая свое возмущение и призывая регуляторный орган к адекватному реагированию.

"На очередном заседании Нацсовет вынесет этот вопрос на рассмотрение с голоса и примет решение согласно действующему законодательству", - заверили в Нацсовете.

Напомним, на телеканале СТБ 15 января вечером вышла в эфир российская версия проекта "Битва экстрасенсов", в которой принимали участие "люди в камуфляже", среди которых были бывшие и действующие российские военные. Один из них открыто признался, что принимал участие в боевых действиях в Украине.