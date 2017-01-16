В школах Львова возобновлено обучение после карантина

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета.

Как отмечается в сообщении, на сегодняшний день нет необходимости продлевать временное прекращение учебы в общеобразовательных учебных заведениях.

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В течение последних двух недель во Львове наблюдается тенденция к снижению заболеваемости гриппом и другими острыми респираторными инфекциями.

Напомним, зимние каникулы во львовских школах начались 31 декабря 2016 года и продолжались до 15 января.

Как сообщал УНИАН, во Львове из-за повышения уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ среди населения и в связи с необходимостью профилактики их эпидемического распространения с 20 по 30 декабря было приостановлено обучение в школах.