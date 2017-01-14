Умер выдающийся ученый и ликвидатор катастрофы на ЧАЭС Илья Лихтарев

Сегодня ночью умер выдающийся украинский ученый, профессор Илья Лихтарев.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Сергей Костеж.

"Он - один из руководителей ликвидации катастрофы на Чернобыльской АЭС, физик, чьи книги переводили и переиздают до сих пор в Европе и США, основатель и директор Украинского института ядерной защиты, одного из немногих современных исследовательских центров в своей области, авторитет которого признается во всем мире. Человек, который в Украину впервые приехал в 1986 году и стал украинцем", - написал Костеж.

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Весной 2014 года вначале российской агрессии 80-летний Лихтарев пришел в один из киевских военкоматов записываться добровольцем.

*** Илья Лихтарев – доктор физико-математических наук, профессор, генеральный директор "Научно-исследовательского института радиационной защиты Академии технологических наук Украины, председатель комиссии по вопросам гигиенического регламентирования и нормирования радиоактивных веществ и радиационного фактора в соответствующем комитете Министерства здравоохранения Украины.