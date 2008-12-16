СБУ ограничила въезд в Украину российскому бизнесмену
Из-за "захвата стратегических предприятий"
|Константин ГРИГОРИШИН
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе СБУ.
«Гражданину России К.ГРИГОРИШИНУ ограничен временно въезд в Украину в связи с его противоправной деятельностью, связанной с организацией ряда рейдерских захватов стратегически важных государственных предприятий энергетической отрасли», - отметили в пресс-службе.
Запрет установлен в соответствии с Законом Украины «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства».
Вместе с тем в пресс-службе СБУ подчеркнули, что запрет не имеет никакого отношения к каким-либо политическим событиям, а связан исключительно с противоправными действиями указанного гражданина на территории Украины.
Сегодня в международном аэропорту «Борисполь» сотрудники пограничной службы не допустили К.ГРИГОРИШИНА на территорию Украины.