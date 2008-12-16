Киеву на Николая обещают снег

17 декабря на территории Украины по прогнозам синоптиков облачно с прояснениями. Без осадков, только днем на крайнем западе местами пройдут небольшие осадки. Ночью и утром в западных областях местами туман. Ветер юго-восточный, восточный, 5-10 м/с. Температура в восточной части ночью 7-12°, днем 1-6° мороза; в западных областях, на юге Одесской области и в Крыму ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 1-6° тепла, в Закарпатье 8-10° тепла; на остальной территории ночью 4-9° мороза, днем от 4° мороза до 1° тепла.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, 18-19 декабря в восточной части облачно с прояснениями, без осадков; температура ночью 7-12° мороза, днем 0-5° мороза. В западных областях облачно, ожидается мокрый снег с переходом в дождь, днем 18 декабря и ночью 19 декабря в Карпатах, Закарпатье и Прикарпатье местами сильные осадки; температура ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 1-6° тепла, в Закарпатье 3-8°. На остальной территории облачно, временами пройдет небольшой снег, мокрый снег, днем в Одесской, а 19 декабря и в Николаевской, Херсонской областях и Крыму дожди; температура ночью и днем от 3° мороза до 2° тепла (в южной части днем 2-7° тепла, в Крыму и в Одесской области до 12° тепла, в северных и центральных областях ночью 18 декабря 3-8° мороза). На Правобережье местами гололед, налипание мокрого снега, на дорогах северных и центральных областей кое-где гололедица. Ветер в Украине южный, юго-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с, 18 декабря в Карпатах 25-30 м/с.

20-21 декабря - без существенных осадков, лишь 20 декабря в западных областях и в Одесской области возможны небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега. Температура в западной и южной части ночью и днем от 3° мороза до 3° тепла (ночью 21 декабря на юге 2-8° мороза, днем 20 и 21 декабря в Крыму и в Закарпатье 1-7° тепла); на остальной территории ночью 6-12° мороза (20 декабря в северных и центральных областях 3-9° мороза), днем 0-6° мороза.

В Киевской области 17 декабря облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью в Киеве 5-7°, днем 0-2° мороза. По области температура ночью 4-9° мороза, днем от 4° мороза до 1° тепла.

18-19 декабря облачно. Временами небольшой снег, мокрый снег (ночью 18 декабря без существенных осадков), местами гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, утром и днем 18 декабря и ночью 19 декабря местами порывы 15-18 м/с. Температура ночью 18 декабря 3-8° мороза, 19 декабря от 3° мороза до 2° тепла; днем около 0°.

20- 21 декабря без существенных осадков, температура ночью 20 декабря 3-8° мороза, 21 декабря 6-11° мороза; днем 0-5° мороза.