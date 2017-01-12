На Кировоградщине открыли музей "киборгу", погибшему почти со всей разведгруппой при попытке спасти пилота (видео)

20:58, 12 января 2017
Общество
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В селе Ивановка на Кировоградщине открыли музей погибшему "киборгу".

Экспозиция посвящена бойцу Третьего отдельного полка спецназначения Анатолий Бузуляку, который вместе с почти всей своей разведгруппой погиб у Лутугино, Донецкой области.

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Тогда группа пыталась спасти украинского пилота, чей самолет сбили боевики.

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Теги: #музей#киборг