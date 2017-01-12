На Кировоградщине открыли музей "киборгу", погибшему почти со всей разведгруппой при попытке спасти пилота (видео)

В селе Ивановка на Кировоградщине открыли музей погибшему "киборгу".

Экспозиция посвящена бойцу Третьего отдельного полка спецназначения Анатолий Бузуляку, который вместе с почти всей своей разведгруппой погиб у Лутугино, Донецкой области. Читайте такжеВстречали со слезами на глазах: во Львов после 2 лет плена вернулся "киборг" Тарас Колодий (видео) Тогда группа пыталась спасти украинского пилота, чей самолет сбили боевики.

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