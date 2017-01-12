На Донетчине арестовали псевдодобровольца, который вымогал у людей деньги

Мужчина арестован сроком на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 64 тыс. гривень. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

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В прокуратуре пояснили, что злоумышленник, представляясь заместителем командира одного из добровольческих батальонов, вымогал у граждан деньги за непривлечение их к уголовной ответственности за участие в террористической организации.

Под таким предлогом он получил от граждан более 100 тысяч гривень. Действия подозреваемого квалифицированы по ч.2 ст. 189 (вымогательство) УК Украины. Досудебное расследование продолжается.