Британский фунт стерлингов обесценился на 25%

Обратная сторона финансового кризиса. Французы и бельгийцы пользуются обесцениванием британского фунта и приезжают в Англию на рождественский шоппинг. Стоимость британского фунта стерлинга вплотную приблизилась к евро, передает 5 канал.

С начала года одна из самых дорогих валют мира потеряла в цене 25 процентов. Финансисты говорят - время, когда евро будет равняться фунту - не за горами. По этой причине количество британских туристов в мире сильно сократились. Однако есть обратная сторона медали - довольно много европейцев теперь более свободно чувствуют себя в Великобритании. Ведь за те же деньги теперь могут позволить себе намного больше.

В Евросоюзе уже давно агитируют британцев присоединиться к зоне евро, однако консервативные островитяне не желают менять свою валюту на континентальное евро.