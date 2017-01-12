В Крыму умерли 10 заключенных, которым вовремя не оказали медпомощь – правозащитник

Об этом сообщил адвокат Эмиль Курбединов в Facebook.

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"Правозащитник Эмир-Усеин Куку за время нахождения в тюрьме-СИЗО Симферополя насчитал 10 смертей заключенных, которым вовремя не была оказана медицинская помощь! Даже находясь в тюрьме, мой дорогой друг и брат Эмир-Усеин продолжает мониторить права человека и фиксировать нарушения!", - написал Курбединов.

Ранее правозащитники говорили, что крымские политзаключенные подвергаются моральному и физическому давлению со стороны ФСБ.