Крымские политзаключенные подвергаются моральному и физическому давлению со стороны ФСБ – правозащитники

Об этом сообщил координатор объединения "Крымская солидарность" Абдурешит Джеппаров по результатам девятой встречи участников объединения в Симферополе 24 декабря, передает Крым.Реалии.

"На встрече сообщили об унизительном способе перевозки фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" из СИЗО в ФСБ. Кроме того, их перевозили в наручниках, руки сзади, с мешками на голове, лежа на полу лицом вниз, их вытаскивали из машины за ноги. Не обошлось без пинков. Конечно же, в таких условиях им необходима любая возможная моральная поддержка", – заявил Джеппаров.

По его словам, в условиях заключения у многих фигурантов дела ухудшилось состояние здоровья.

"На встрече было озвучено сводную справку о состоянии здоровья крымских политзаключенных – лишь у двух из них сохранилось сравнительно нормальное здоровье, у всех остальных начались серьезные ухудшения", – отметил правозащитник.

9 апреля 2016 года в Севастополе Крымская контактная группа по правам человека впервые организовала встречу всех семей мусульман, арестованных российскими правоохранителями в Крыму. На встречу также были приглашены и адвокатов обвиняемых.

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Позже объединение "Крымская солидарность" стало открытым не только для родственников обвиняемых российскими правоохранителями в принадлежности к организации "Хизб ут-Тахрир", но и для других семей политзаключенных Крыма, а также похищенных и пропавших мусульман.

Как сообщал УНИАН, деятельность исламской организации "Хизб ут-Тахрир" запрещена в РФ организация признана террористической.

Зимой 2015 года во временно оккупированном Севастополе было арестовано четверо крымских татар, подозреваемых в участии в деятельности "Хизб ут-Тахрир": Руслан Зайтуллаев, Феррат Сайфуллаев, Рустем Ваитов и Нури Примов.

В сентябре 2016 года суд в Ростове-на-Дону приговорил Зайтуллаева, которого российская власть называет организатором ячейки "Хизб ут-Тахрир", к семи годам колонии общего режима, Сайфуллаев, Ваитов и Примов получили по пять лет исправительной колонии также общего режима.

Всего по делу о терроризме и участии в исламской организации "Хизб ут-Тахрир" проходят 14 крымских татар.