Идет миграция из дорогих офисов в более дешевые

В первые месяцы 2009 года произойдет коррекция арендных ставок на офисные помещения в Киеве.

Такое мнение высказал вице-президент по региональной политике Союза специалистов по недвижимому имуществу Украины (ССНУ) Анатолий ТОПАЛ на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, сегодня на рынке коммерческой недвижимости столицы происходит миграция из дорогих офисов в более дешевые, из центра – на окраины, что связано с тем, что компании принимают антикризисные меры и снижают расходы на аренду офисов.

А.ТОПАЛ отметил, что в долларовом эквиваленте цены на аренду офисов в Киеве упали, в гривневом – остались на уровне августа т.г.

Он сказал, что среди тенденций рынка отмечается переход на краткосрочные (3-6-месячные) договоры, и добавил: «Не все арендодатели готовы бороться за арендатора».

Вице-президент ССНУ считает, что в первые месяцы нового года ставки по аренде выровняются, произойдет небольшая корректировка цен. При этом уже сейчас наметился спрос на офисы средней ценовой категории, в которых Киев все еще испытывает недостаток.

По мнению А.ТОПАЛА, возможно, со следующего года «погоду» на рынке аренды офисных помещений будет делать арендатор.