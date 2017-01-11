"Особый период затянулся": увольнения "бессрочных" контрактников начнутся с апреля 2017 года

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге в Киеве заместитель начальника Главного управления персонала Генерального штаба ВСУ полковник Марко Андрусяк.

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Он отметил, что в Генштабе будет отработан график увольнения военных-контрактников с равномерным распределением по месяцам.

«С марта 2014 года все, кто вступал в ВСУ в добровольном порядке, изъявлял желание заключать контракты, они могли заключать контракты на срок до окончания особого периода. Из-за того, что период затянулся, эти контракты также стали с неограниченным сроком действия», - отметил он.

«Этим законом (О внесении изменений к некоторых законодательных актов Украины насчет усовершенствования порядка прохождения военной службы – УНИАН) определена замена бессрочных контрактов на новые контракты с определенными сроками действия: для военнослужащих на должностях рядового состава – 3 года; для сержантского и старшинского состава – от 3 до 5 лет; для лиц офицерского состава – от 5 до 10 лет. Эта норма распространяется на военнослужащих, которые заключили контракты до окончания особого периода и выслужили не менее 24 месяцев. Они приобретают право на увольнение или могут продолжать военную службу по новому контракту», - добавил Андрусяк.

Кроме того, по его словам, этим законом урегулировано действие контракта другой категории военных – военных, которые заключили контракты до 2014 года, обычные контракты с определенными сроками действия, действие которых закончилось и было автоматически продлено до окончания особого периода.

«Законом предусматривается возможность уволиться таким людям при условии, что срок действия этих контрактов был продлен до окончания особого периода и срок действия продленного контракта составляет не менее 18 месяцев», - отметил Андрусяк.

«Что касается порядка увольнения таких военнослужащих. В Генштабе будет отработан график увольнения таких военнослужащих, и в течение 2017 года с равномерным распределением военных по месяцам, начиная с апреля, будут осуществляться эти увольнения. При этом мы будем учитывать, чтобы не потерять боеспособность боевых военных частей», - заявил он.

Как сообщал УНИАН, 6 декабря Верховная Рада Украины приняла закон «О внесении изменений к некоторых законодательных актов Украины насчет усовершенствования порядка прохождения военной службы».

Закон предусматривает, что военнослужащие, которые заключили контракт в особый период, могут по желанию уволиться или продолжить службу по новому контракту.

4 января президент Украины Петр Порошенко подписал этот закон, заявив, что «тем гражданам Украины, которые фактически заключили бессрочный контракт во время особого периода, мы даем возможность восстановить справедливость и дать возможность командирам обеспечить их освобождение».