Огненное и лазерное шоу во Львове: во дворике ратуши "ангелы спускаются на землю" (фотогалерея)

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Так, с башни Львовской ратуши во дворик спускаются ангелы и оживает Рождественская коляда с различными сценическими атрибутами.

Отметим, также ранее во Львове на площади Рынок "ожила" Рождественская шопка.