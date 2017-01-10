Огненное и лазерное шоу во Львове: во дворике ратуши "ангелы спускаются на землю" (фотогалерея)

12:08, 10 января 2017
Общество
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Феерическое, огненное и лазерное шоу "Когда ангелы спускаются на землю" от мастеров Львовского академического духовного театра "Воскресение" проходит во дворике Львовской ратуши.

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Так, с башни Львовской ратуши во дворик спускаются ангелы и оживает Рождественская коляда с различными сценическими атрибутами. 

Отметим, также ранее во Львове на площади Рынок "ожила" Рождественская шопка.

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Теги: #Рождество#представление