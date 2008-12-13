На поле Полтавской битвы восстановили «Могилу русских воинов»

На поле Полтавской битвы восстановили архитектурный комплекс «Могила русских воинов».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Полтавской областной государственной администрации.

По данным ОГА, работы по реконструкции начались в мае 2008 года. «В ходе реконструкции исторический памятник почти полностью разобрали и собрали заново. Теперь на памятнике отреставрирован почти каждый элемент. К сожалению, время уничтожило рельефное изображение герба Петра І, установленного на памятнике к 200-летию Полтавской битвы, поэтому полтавские специалисты по фотографиям восстановили его. Вместе с реконструкцией памятника проведены работы по благоустройству территории», - сказал представитель пресс-службы.

Как сообщалось, в 2009 году в Полтаве пройдут мероприятия, посвященные 300-летию Полтавской битвы.

*** Полтавская битва - один из решающих эпизодов Северной войны, состоявшаяся 27 июня (8 июля) 1709 года. В битве участвовали русская армия Петра I и шведская армия Карла XII.

По историческим сведениям, сразу после Полтавской битвы Петр I приказал вырыть две могилы: одну для погибших офицеров и одну для российских солдат, над могилой насыпали большой холм.

Согласно легенде, Петр I собственноручно установил на вершине холма деревянный Крест.

В 1894 году на месте могилы был сооружен монумент в виде креста из светло-серого гранита высотой 7,5 метра на постаменте и с надписью о погребении 1 345 российских солдат и офицеров.

После 1894 года гранитный крест начал проседать, и в 1906 году пришлось открыть могилу, чтобы укрепить фундамент и построить на нем новый монумент в виде могильного кургана с церковью Святого Петра и Павла внутри.

Строительство закончили в 1909 году к 200-летию Полтавской битвы.