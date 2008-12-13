В Днепропетровской области долги за газ подбираются к 130 миллионам

В Днепропетровской области задолженность предприятий теплокоммунэнерго за потребленный природный газ с начала нынешнего отопительного сезона достигла 128 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Днепропетровской областной государственной администрации со ссылкой на данные областной комиссии по вопросам обеспечения поставки энергоносителей и своевременных расчетов за их потребление.

Обеспокоенность ОГА вызывает ухудшение платежей теплоснабжающих предприятий региона за природный газ, начиная с ноября текущего года. Самые большие долги у коммунальных теплоснабжающих предприятий Кривого Рога (62,5 млн. грн.), Днепропетровска (40,5 млн. грн.), Днепродзержинска (8,5 млн. грн.), Вольногорска (2,8 млн. грн.), Новомосковска (2,2 млн. грн.), Павлограда (2 млн. грн.), Марганца (1 млн. грн.) и Орджоникидзе (1 млн. грн.).

Днепропетровская ОГА поручила органам самоуправления обеспечить полную оплату за газ, потребленный в ноябре, на протяжении декабря.

Со своей стороны Днепропетровское линейное управление магистральных газопроводов из-за задолженности за газ с 12 декабря уже ограничило поставки газа в Днепропетровск.