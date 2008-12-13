Как правильно оформить электронный авиабилет

Госавиаадминистрация разработала проект приказа Минтранссвязи «О внедрении электронных перевозочных документов», согласно которому предлагается утвердить методические рекомендации относительно требований к форме и оформлению электронных авиационных перевозочных документов (электронного пассажирского билета и багажной квитанции). Текст проекта размещен на сайте Госавиаадминистрации.

Согласно проекту приказа, электронный пассажирский билет и багажная квитанция - документ, который используется для подтверждения договора перевозки пассажира и багажа. Информация о воздушной перевозке пассажира и багажа хранится в базе данных автоматизированной системы бронирования перевозчика.

Электронный перевозочный документ должен содержать номер электронного документа, который генерируется автоматизированной системой бронирования (АСБ) или другими средствами программного обеспечения из базы данных электронных билетов (квитанций) авиакомпании или из любой нейтральной базы данных электронных билетов (квитанций). При оформлении электронного билета пассажиру обязательно предоставляются маршрут/квитанция, условия договора и ограничения ответственности перевозчика, документ, который подтверждает факт оплаты предоставленной услуги. При оформлении квитанции пассажиру предоставляются условия применения электронной квитанции.

Срок хранения документа в электронном виде должен составлять три года. Авиакомпания должна обеспечивать оперативный доступ к информации о статусе электронного билета по всему маршруту перевозки и передачу списков пассажиров, которые улетают, для систем управления отправлениями пассажиров и багажа в аэропортах.

Согласно проекту, внедрение электронной формы оформления перевозки не лишает возможности бумажного оформления. Авиакомпания по собственному усмотрению выбирает, в какой форме осуществлять продажу и учет перевозок.

Напомним, ведущие авиакомпании Украины – МАУ и «Аэросвит» начали использование электронных билетов еще в 2005 г.