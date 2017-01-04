Таможенника аэропорта "Киев" задержали за взяточничество

Военная прокуратура совместно с сотрудниками Главного управления борьбы с коррупцией и организованной преступностью СБУ задержала во время получения взятки инспектора отдела таможенного оформления таможенного поста «Аэропорт «Киев» (Жуляны)».

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Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

«Чиновник наладил незаконный механизм вымогательства и получения неправомерной выгоды от гражданских лиц, которые пересекают государственную границу Украины в зоне деятельности международного аэропорта «Киев» (Жуляны)», за несоздание искусственных препятствий во время таможенного досмотра их багажа», - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали злоумышленника во время получения взятки в размере 500 евро от гражданина Украины.

Сейчас продолжаются следственные действия. «В жилом помещении задержанного и служебных кабинетах отдела таможенного оформления таможенного поста «Аэропорт «Киев» (Жуляны)» Киевской городской таможни Государственной фискальной службы Украины проводятся обыски», - сообщили в Генпрокуратуре.

В отношении должностного лица готовится ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения и отстранении от занимаемой должности, а также проводятся первоочередные следственные (розыскные) действия, сообщили в ведомстве.