В Одессе арестовали чиновника Минобороны за взятку

В Одессе сегодня Приморский районный суд арестовал чиновника Минобороны, задержанного за получение 350 тыс. грн взятки.

Как сообщили УНИАН в суде, заместителю начальника Южного территориального квартирно-эксплуатационного управления Минобороны избрана мера пресечения в виде ареста на два месяца.

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«Как альтернативу определен залог в 1,5 млн грн», - уточнили в суде.

Как сообщал УНИАН, 30 декабря в Одессе был задержан заместитель начальника Южного территориального квартирно-эксплуатационного управления Минобороны по подозрению в получении 350 тыс. грн взятки.

«Нацполиция, военная прокуратура Южного региона Украины в Одессе задержали «на горячем» заместителя начальника Южного территориального квартирно-эксплуатационного управления МО Украины за вымогательство и получение от подрядчика 350 тыс. грн взятки - 3% от сметы ремонта военных казарм», - написал в Facebook главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос