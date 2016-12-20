Италия выделяет Украине 1 млн евро гуманитарной помощи

Об этом заявил министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано, сообщает сайт итальянского внешнеполитического ведомства.

«Италия приняла срочное пожертвования в размере 1 млн евро, разделенное на два финансовых пакета: первые 700 тыс. евро через Всемирную продовольственную программу будут направлены на распределение продовольственных пайков и денежной помощи среди наиболее уязвимых гражданских лиц с целью уменьшить влияние на людей конфликта, который происходит на востоке Украины», - заявил Альфано.

Также он сказал, что еще 300 тыс. евро будут переданы Детскому фонду ООН (ЮНИСЕФ) для финансирования гуманитарного проекта по разминированию.

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По его словам, это финансирование позволит обеспечить повышение осведомленности о рисках среди учеников школ и дошкольников, которые живут в районах, где определенные территории могут быть заминированы, где могут находиться остатки взрывоопасных предметов и самодельных взрывных устройств.