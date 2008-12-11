Министерство предлагает строить жилые дома без розеток и унитазов

Министерство регионального развития и строительства Украины предлагает предусмотреть возможность ввода в эксплуатацию жилых домов без внутренних отделочных работ.

Об этом говорится в проекте приказа “Об утверждении Перечня внутренних отделочных работ, без выполнения которых возможно принятие в эксплуатацию жилых домов”, опубликованном на сайте министерства.

Согласно документу, предлагается вводить дома в эксплуатацию без отделки (покраски, клейки обоев, отделки плиткой) жилых помещений, кухонь, ванных комнат и туалетов, других подсобных помещений; покрытия полов паркетом, линолеумом, облицовочной плиткой и др.; установки сантехнического оборудования и приборов (мойка, умывальник, унитаз, биде, ванна), сантехнической арматуры (водосборные краны, смесители), кроме запорных кранов на ответвлениях от стояков в местах подключения указанного оборудования приборов, а также поквартирных приборов учета водоснабжения.

Также предлагается сделать возможным принятие домов в эксплуатацию без установки электроплит и светильников, радио-, телевизионных и телефонных розеток при условии обеспечения нормативных требований по электробезопасности, пожарной безопасности и техники безопасности в строительстве.

При этом жилые дома, в которых квартиры построены за средства Госбюджета и средства местных бюджетов для социально незащищенных слоев населения (инвалиды, участники ВОВ, многодетные семьи, граждане, пострадавшие от Чернобыльской катастрофы), принимаются в эксплуатацию при условии выполнения отделочных работ в полном объеме.