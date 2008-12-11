В Киеве Mercedes S600 сбил женщину и протаранил три автомобиля (фото)

На Днепровской Набережной Mercedes S600 сбил женщину и протаранил три автомобиля.

Как удалось установить «Другій Смузі»,Mercedes S600 двигался по Днепровской Набережной со стороны пр. Бажана в направлении моста Патона. На пешеходном переходе на перекрестке с ул. Княжий Затон водитель проигнорировал запрещающий сигнал светофора и сбил женщину, переходившую дорогу на зеленый свет.

После наезда на пешехода, водитель около 100 метров провез ее на капоте, после чего совершил столкновение с двумя припаркованными у бровки автомобилями BMW 3 серии, а также зацепил Peugeot 405.

По предварительным данным, водитель Mercedes – молодой парень 20-25 лет, находился в нетрезвом состоянии.

Пешеход от полученных травм погибла на месте аварии.