В Киеве Mercedes S600 сбил женщину и протаранил три автомобиля (фото)

18:16, 11 декабря 2008
Общество
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Пешеход погибла на зебре

На Днепровской Набережной Mercedes S600 сбил женщину и протаранил три автомобиля.

Как удалось установить «Другій Смузі»,Mercedes S600 двигался по Днепровской Набережной со стороны пр. Бажана в направлении моста Патона. На пешеходном переходе на перекрестке с ул. Княжий Затон водитель проигнорировал запрещающий сигнал светофора и сбил женщину, переходившую дорогу на зеленый свет.

После наезда на пешехода, водитель около 100 метров провез ее на капоте, после чего совершил столкновение с двумя припаркованными у бровки автомобилями BMW 3 серии, а также зацепил Peugeot 405.

По предварительным данным, водитель Mercedes – молодой парень 20-25 лет, находился в нетрезвом состоянии.

Пешеход от полученных травм погибла на месте аварии.

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