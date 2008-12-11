У Януковича прогнозируют, что безработица достигнет 15%

В оппозиционном правительстве, возглавляемом лидером Партии регионов Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, прогнозируют, что уровень безработицы в Украине в 2009 году может составить 15%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сегодня на брифинге сообщила министр экономики оппозиционного правительства Ирина АКИМОВА.

«Оптимистический прогноз роста безработицы это 8%, пессимистический – 15%», - сказала она.

Как сообщал УНИАН, министра труда и социальной политики Людмилы ДЕНИСОВОЙ заявляла, что, по предварительным прогнозам, уровень безработицы в 2009 году составит до 7,5% по оптимистическому прогнозу, и 8,5% - по пессимистическому.

По данным Госкомстата, в октябре 2008 года уровень безработицы в Украине увеличился на 3,2% по сравнению с сентябрем т.г., когда было зарегистрировано 513,6 тыс. безработных, – до 530,1 тыс. человек.