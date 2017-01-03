В Днипре пройдет фестиваль "Країна Мрій різдвяна" с Олегом Скрипкой, группой ТНМК и другими звездами украинской музыки

В центре города гостей фестиваля ждут традиционные рождественские гуляния, колядки и вкусная кутья – элементы сугубо украинского Рождества. А для маленьких участников праздника устроят мастер-классы по петриковской росписи, изготовлению рождественских звезд, масок, фонариков, кукол-мотанок.

Мероприятие начнется в 12.00 на площади Героев Майдана и продлится до поздней ночи.