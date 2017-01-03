В Днипре пройдет фестиваль "Країна Мрій різдвяна" с Олегом Скрипкой, группой ТНМК и другими звездами украинской музыки
16:38, 03 января 2017Общество
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7 и 8 января в Днипре проведут этнофестиваль "Країна Мрій різдвяна", на котором выступят известные украинские группы и исполнители – Олег Скрипка и «Ле Гранд Оркестра», ТНМК, Illaria, Диля, «Бурдон», «КораЛЛи», «Вертеп» и JoryiKloc. Также в программе – выступления фольклорных коллективов.
Олег Скрипка выступит в Днепре / Фото УНИАН
В центре города гостей фестиваля ждут традиционные рождественские гуляния, колядки и вкусная кутья – элементы сугубо украинского Рождества. А для маленьких участников праздника устроят мастер-классы по петриковской росписи, изготовлению рождественских звезд, масок, фонариков, кукол-мотанок.
Мероприятие начнется в 12.00 на площади Героев Майдана и продлится до поздней ночи.
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