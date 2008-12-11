С 14 декабря международные поезда будут следовать по новому графику

Новый график движения пассажирских поездов в международном сообщении на 2008/2009 год будет введен в действие с 00 часов 00 минут 14 декабря. Об этом сообщила УНИАН пресс-служба «Укрзализныци».

Согласно сообщению, при составлении нового графика железнодорожники уделили внимание мероприятиям по улучшению организации пассажирских перевозок. В частности, была повышена скорость движения поездов, сокращено время следования и установлено более удобное для пассажиров время отправления и прибытия.

Новым графиком предусмотрено курсирование 21 пары поездов в страны Запада, в том числе - 7 пар поездов формирования «Укрзализныци» и 14 пар поездов - формирования железных дорог других стран. Кроме того, курсируют 24 беспересадочных вагона «Укрзализныци» в Варшаву, Берлин, Прагу, Пшемысль, Вену, Бургас, Варны, Салоники, Загреб, Белград.

В новом графике движения поездов в международном сообщении предусмотрены определенные изменения. В частности, открыто новое беспересадочное сообщение, установлено курсирование новых беспересадочных вагонов:

- Харьков-Прага (Чехия) формирования «Укрзализныци» - круглогодично 1 раз в неделю;

- Киев-Бар (Черногория) формирования «Укрзализныци» - в летний период 1 раз в неделю;

- Вроцлав (Польша) - Одесса формирования Польских железных дорог - на новогодние праздники и в летний период;

- Гдыня (Польша) - Одесса формирования Польских железных дорог - летом ежедневно.

Для улучшения условий проезда пассажиров поезда №29/30 Киев-Берлин в сезонный период изменено расписание движения. Отныне он будет отправляться из Киева в 9.24 (вместо 8.00), будет прибывать в Берлин в 9.09 (вместо 7.30), будет отправляться из Берлина в 15.07 (вместо 21.13), будет прибывать в Киев в 16.48 (вместо 22.52). В связи с изменением расписания движения поезда уменьшено время в пути следования беспересадочными вагонами Одесса-Берлин, Харьков-Берлин, Донецк-Берлин, Симферополь-Берлин.

Также изменено расписание движения поезда №67/68 Киев-Варшава: отправление из Киева в 15.31 (вместо 13.10), прибытие в Варшаву в 8.34 (вместо 7.00), отправление из Варшавы в 16.30 (вместо 21.05), прибытие в Киев в 10.28 (вместо 14.40).

В целом Украина имеет международное пассажирское беспересадочное сообщение с 12 странами Запада: Польша, Германия, Венгрия, Сербия, Македония, Греция, Хорватия, Болгария, Румыния, Словакия, Австрия, Чехия.