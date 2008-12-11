Главе НБУ в парламенте сегодня придется несладко?
09:47, 11 декабря 2008Общество
2891 0
Земля слухами полнится...
У председателя Нацбанка Владимира Стельмаха на вопрос, что делать банкам в случае невозвращения заемщиком кредита, ответ простой - реализовывать залог. Фактически это означает одобрение господином Стельмахом действий тех банков, которые забирают у людей квартиры, купленные в кредит, ведь заложены именно они.
То есть, руководитель НБУ советует оставлять людей без жилья. Зная крайне отрицательное отношение к таким решениям со стороны большинства депутатов, нетрудно предвидеть: главному банкиру в парламенте сегодня будет несладко. И уже ходят слухи, что под почти 70-летним главой центробанка зашаталось кресло.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter