В Киеве состоялся предновогодний забег Санта Клаусов (фоторепортаж)
14:47, 31 декабря 2016Общество
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Санта Клаусы пробежали 5 километров.
Santa runday / УНИАН
В последний день года в столице на Трухановом острове состоялся забег Санта Клаусов Santa runday в рамках еженедельных забегов runday.
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Санта Клаусы пробежали 5 километров. Аналогичные акции прошли также во Львове и Тернополе.
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