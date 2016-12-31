В Киеве состоялся предновогодний забег Санта Клаусов (фоторепортаж)

В последний день года в столице на Трухановом острове состоялся забег Санта Клаусов Santa runday в рамках еженедельных забегов runday.

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Санта Клаусы пробежали 5 километров. Аналогичные акции прошли также во Львове и Тернополе.