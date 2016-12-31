В Киеве состоялся предновогодний забег Санта Клаусов (фоторепортаж)

14:47, 31 декабря 2016
Общество
1068 0

Санта Клаусы пробежали 5 километров.

Santa runday / УНИАН

В последний день года в столице на Трухановом острове состоялся забег Санта Клаусов Santa runday в рамках еженедельных забегов runday.

Читайте такжеВ новогоднюю ночь порядок в Украине будут обеспечивать 11 тысяч правоохранителей

Санта Клаусы пробежали 5 километров. Аналогичные акции прошли также во Львове и Тернополе.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Празднование Нового года 2017
Теги: #Новый год#забег