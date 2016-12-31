Продавцы назвали популярные новогодние подарки, которые покупают украинцы

Об этом говорится в сюжете ТСН.

В магазине техники предновогодний ажиотаж продолжается уже несколько дней. Как рассказывает администратор Игорь, различные гаджеты в этом году – номер один по популярности среди подарков. Покупать приходят целыми семьями. "Гаджеты, 3D-принтеры, фитнес-трекеры – все популярно, все продается", - говорит он.

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Продавщица Юлия продает новогодние украшения и товары для дома. Она говорит, что предпраздничные дни для ее магазина – самые горячие в году. "В этом году покупают очень много декора. На подарки покупают самые разнообразные вещи: чашки, свечи, посуда, бокалы, пледы, полотенца", - говорит женщина. Чашек, признается, продают больше, потому что хоть они и не в дефиците, но очень хорошего качества.

Киевлянин Антон на праздники едет к родителям в Запорожье. Покупал подарок для мамы и долго над сюрпризом не думал. Он считает, что для женщин лучший подарок – ювелирное украшение. Продавщица магазина драгоценностей жалуется, что нынешние ожидания пока что не справдались: клиентов немного и, несмотря на новогодние скидки, покупают ювелирные изделия мало. "В основном, серебро спрашивают. Подарки на небольшие суммы. Большие расходы у людей и на большие суммы не рассчитывают", - объясняет она.

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Так же почти пустыми стоят парфюмерные магазины и магазины одежды. Эксперты говорят, что из-за нехватки денег украинцы экономят на подарках, чтобы накрыть новогодний стол.