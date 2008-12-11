Торги на фондовых рынках США закрылись в плюсе

Торги на биржевых рынках США 10 декабря, сообщает Reuters, завершились незначительным ростом основных котировок. Так, индекс Dow Jones вырос по итогам торгов на 0,81 процента (70,09 пункта), высокотехнологичный Nasdaq прибавил 18,14 пункта (1,17 процента), а показатель широкого рынка S&P 500 - 10,57 пункта (1,19 процента).

В целом, отмечают эксперты, для биржевой сессии 10 декабря была характерна высокая степень волатильности, вызванная рассматриваемым правительством США планом по спасению ряда автомобильных гигантов страны (Chrysler, Ford и General Motors). Немаловажную роль в резких колебаниях акций на биржах также сыграли сообщения о планах одного из крупнейших экспортеров нефти - Саудовской Аравии - сократить поставки нефти на мировой рынок, что, в свою очередь, привело к увеличению стоимости этого сырья на 3 процента.

Лента.ру